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      У Польщі арештували чоловіка, який погрожував убивством мерам низки міст

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      У Польщі арештували чоловіка, який погрожував убивством мерам низки міст
      У Польщі арештували чоловіка, який погрожував убивством мерам низки міст / 24 канал

      Суд Кракова на 3 місяці арештував чоловіка, підозрюваного у погрозах мерам низці польських міст. 28-річному жителю Кракова прокуратура висунула 3 обвинувачення: застосування погроз, планування замаху на Сейм та шахрайство.

      За кожен із цих злочинів чоловікові загрожує покарання у вигляді 3, 5 та 8 років в’язниці, повідомляє "Польське Радіо" з посиланням на прокурора Мірославу Каліновську-Зайдак.

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      Підозрюваний визнав свою вину та дав вичерпні пояснення. Чоловік повідомив адресатам своїх листів, що вони мають тиждень на те, аби піти у відставку із займаної посади та погрожував їм смертю.

      У конвертах були також гільзи від набоїв та листівка із закривавленими світлинами мерів, зокрема, Кракова, Вроцлава, Лудзі, Познаня, Варшави та Кєльць. Подібну посилку отримав також екс-президент Польщі Лех Валенса.

      Відомо, що чоловік знову планував надіслати листи-погрози. Крім погроз, у конвертах мали бути також небезпечні речовини. Під час затримання та обшуку квартири зловмисника знайшли копії зброї та небезпечні предмети. Їх вивчать експерти з балістики.

      Зловмисник також планував самогубну атаку на Сейм Польщі. Теракт він хотів здійснити із використанням фіктивної зброї, яку зберігав у своїй квартирі. Під час допиту чоловік визнав, що розумів, що під час спроби атаки він може загинути.

      Погрози на адресу представників влади у Польщі останнім часом є не поодиноким явищем. Так, поліція Варшави затримала місцевого жителя, який зателефонував у центр сімейної допомоги і розповів про ймовірну смерть президента країни Анджея Дуди.

      Усе почалось після вбивства мера Гданська Павла Адамовича. На нього 13 січня під час благодійного концерту напав невідомий чоловік з ножем. Адамовича забрали до лікарні, зробили йому операцію, проте медики так і не змогли врятувати мера Гданська і 14 січня він помер.

      Нападником виявився 27-річний житель Гданська. Його раніше вже притягували до кримінальної відповідальності і він має психічні розлади.

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      Теги: Кримінальні новини Новини політики Європа Новини Польщі Арешт Теракт
      Джерело: 24 Канал
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