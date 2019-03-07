Винного у вбивстві українки в Єгипті можуть засудити до смертної кари

Кримінальний суд у Єгипті засудив до смертної кари чоловіка, який рік тому вчинив вбивство українки Марини Адіклани з метою пограбування. Наголошується, що остаточне рішення суд оголосить 4 травня.

Вбивство 27-річної українки, яка мешкала в Хургаді, трапилося 21 лютого 2018 року. Злочинця затримали протягом 3 днів.

Читайте також: У Польщі арештували чоловіка, який погрожував убивством мерам низки міст

Тепер рішення суду направлено на затвердження верховному муфтію Єгипту, який, згідно з судовою практикою, зобов'язаний візувати всі винесені судом смертні вироки.



Українка Марина Адіклана

Як сталося вбивство? Поліцейські розслідування показали, що вбивця увійшов до квартири жертви для пограбування і напав на жінку. Вона почала йому протистояти. Натомість підозрюваний взяв ніж з кухні і кілька разів ударив жінку перед тим, як втекти.



Було знято травми та подряпини, що були виявлені на тілі злочинця внаслідок опору жертви, після його арешту. Згодом знайшли і його одяг в пральні, що був заплямований кров'ю.