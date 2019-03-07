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      Винного у вбивстві українки в Єгипті можуть засудити до смертної кари

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      Винного у вбивстві українки у Єгипті можуть засудити до смертної кари
      Винного у вбивстві українки у Єгипті можуть засудити до смертної кари / Фото з відкритих джерел

      Кримінальний суд у Єгипті засудив до смертної кари чоловіка, який рік тому вчинив вбивство українки Марини Адіклани з метою пограбування. Наголошується, що остаточне рішення суд оголосить 4 травня.

      Вбивство 27-річної українки, яка мешкала в Хургаді, трапилося 21 лютого 2018 року. Злочинця затримали протягом 3 днів.

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      Тепер рішення суду направлено на затвердження верховному муфтію Єгипту, який, згідно з судовою практикою, зобов'язаний візувати всі винесені судом смертні вироки.

      Українка Марина Адіклана
      Українка Марина Адіклана

      Як сталося вбивство? Поліцейські розслідування показали, що вбивця увійшов до квартири жертви для пограбування і напав на жінку. Вона почала йому протистояти. Натомість підозрюваний взяв ніж з кухні і кілька разів ударив жінку перед тим, як втекти.

      Було знято травми та подряпини, що були виявлені на тілі злочинця внаслідок опору жертви, після його арешту. Згодом знайшли і його одяг в пральні, що був заплямований кров'ю.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Єгипет Судді
      Джерело: 24 канал
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