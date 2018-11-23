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      Виновные в преступлениях против участников Революции Достоинства будут наказаны

      25 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / galagov.tv

      Мы обязательно накажем всех виновных в преступлениях против участников Революции Достоинства.

      Об этом заявил в эфире 24 Канала один из самых активных участников тех событий, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      "С болью в сердце признаю, что ожидания участников Революции Достоинства не оправдались. Жесткого и публичного наказания тогдашнего руководства государства и виновных в гибели людей так и не произошло", – отметил политик.

      По словам Наливайченко, он, как вновь назначенный на то время руководитель СБУ, был одним из тех, кто подготовил законопроект о создании Народного трибунала – специального суда, который бы расследовал преступления против человечности. Службой безопасности были задержаны подозреваемые.

      "Всю доказательную базу установили новые работники контрразведки СБУ. Было также доказано вмешательство российских ФСБ-шников и политиков в раздувании беспорядков, их непосредственное участие в противостоянии, поставках оружия. И все это происходило с согласия и по приглашению тогдашнего руководства государства".

      Как подчеркнул Наливайченко, все доказательства противоправных действий были переданы нынешнему президенту Порошенко и следователям Генпрокуратуры еще осенью 2014 года. "Но открытого суда над преступниками так и не произошло. Из-за этого и нового расцвета коррупции я ушел в оппозицию к нынешней власти. И это моя настоящая борьба, я ее не останавливаю", – заявил политик.

      "Я иду в президенты и убежден, что обновление и очищение власти – это ключевое требование, которое нужно сделать. Я утверждаю, что мы создадим трибунал, мы вернем за решетку всех, кого отпустила эта власть. Мы добьемся наказания всех виновных и сможем отстоять справедливость", – заверил политик.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко СБУ ГПУ Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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