Винні у злочинах проти учасників Революції Гідності будуть покарані

Ми обов’язково покараємо усіх винних у злочинах проти учасників Революції Гідності.

Про це заявив в ефірі 24 Каналу один з найактивніших учасників тих подій, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

"З болем у серці визнаю, що сподівання учасників Революції Гідності не справдилися. Жорсткого і публічного покарання тодішнього керівництва держави і винних у загибелі людей так і не відбулося", – зазначив політик.

З словами Наливайченка, він, як новопризначений на той час керівник СБУ, був одним з тих, хто підготував законопроект про створення Народного трибуналу – спеціального суду, який би розслідував злочини проти людяності. Службою безпеки були затримані підозрювані.

"Всю доказову базу встановили нові працівники контррозвідки СБУ. Було також доведено втручання російських ФСБ-шників та політиків у роздмухуванні безладу, їхню безпосередню участь у протистоянні, постачанні зброї. І все це відбувалося зі згоди і на запрошення тодішнього керівництва держави".

Як підкреслив Наливайченко, всі докази протиправних дій були передані нинішньому президенту Порошенку та слідчим Генпрокуратури ще восени 2014 року. "Але відкритого суду над злочинцями так і не відбулося. Через це і новий розквіт корупції я пішов в опозицію до нинішньої влади. І це моя справжня боротьба, я її не зупиняю", – заявив політик.

"Я йду в президенти і переконаний, що оновлення і очищення влади, це ключова вимога, яку потрібно зробити. Я стверджую, що ми створимо трибунал, ми повернемо за ґрати усіх, кого відпустила ця влада. Ми доб’ємося покарання усіх винних і зможемо відстояти справедливість", – запевнив політик.