Виновных в трагедии на полигоне "Широкий лан" привлекли к ответственности

За гибель одного военного и травмирование еще семерых наказали чиновников. Министерство обороны заявило, что привлекло к ответственности виновных в трагедии на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся на полигоне "Широкий лан", решением Министра обороны Украины Степаном Полтораком привлечены к ответственности ряд должностных лиц. Правда, не уточняется или это увольнение, или штрафы, или просто замечания.

В марте 2018 года ночью на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и семеро получили ожоги. К тому же военные публично через волонтеров в соцсетях жаловались на ужасные условия. Подтопленые палатки, отсутствие достойных условий жизни поразили украинцев. Чиновники отреагировали, только когда погиб человек.

Напомним, пожар на полигоне возник, когда вспыхнула буржуйка.