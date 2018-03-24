Винних у трагедії на полігоні "Широкий лан" притягнули до відповідальності

За загибель одного військового та травмування ще сімох покарали чиновників. Міністерство оборони заявило, що притягнуло до відповідальності винних у трагедії на полігоні "Широкий лан" на Миколаївщині

Про це інформує прес-служба Міністерства оборони України.

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За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася на полігоні "Широкий лан", рішенням Міністра оборони України Степаном Полтораком притягнуто до відповідальності низку посадових осіб. Щоправда, не уточнюють чи це звільнення, чи штрафи, чи просто зауваження.

У березня 2018 року вночі на 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий лан" згорів намет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець і семеро отримали опіки. До того військові публічно через волонтерів у соцмережах скаржилися на жахливі умови. Підтоплені намети, відсутність гідних умов життя вразили українців. Посадовці відреагували, тільки коли загинула людина.

Нагадаємо, пожежа на полігоні виникла, коли спалахнула буржуйка.