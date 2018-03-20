Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці

На військовому полігоні "Широкий Лан" на Миколаївщині сталася трагедія. В одному з наметів, де мешкають солдати під час навчань, спалахнула пожежа. Внаслідок неї один боєць загинув, ще семеро потрапили до лікарні з опіками.

Пожежа сталася через піч-буржуйку, якими солдати на цьому полігоні обігрівають свої намети. Один із солдатів спробував її розпалити, а вогонь з буржуйки, зрештою, перекинувся на намет. Але, буржуйки, якими в XXI столітті доводиться українським бійцям грітися не на передовій, а на одному з найбільших полігонів Міністерства оборони, – це ще дрібниці.

Читайте також: Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну

Після випадку з пожежею, волонтери та бійці почали публікувати в соцмережах інші фото, на яких видно, в яких ганебних умовах живуть на цьому полігоні наші солдати: ріки з багнюкою замість доріжок, глибокі калюжі, в яких стоять намети. Така ж ситуація і на полігоні в Черкаському Дніпропетровської області.

На "Широкому лані" солдати живуть по коліно у воді та багнюці, без можливості нормально поїсти чи помитися. Але ганебність ситуації в тому, що про неї ж стало відомо не вперше.

Два роки тому бійців 53-ї бригади вже лишили на "Широкому лані" в цих нелюдських умовах на кілька місяців. Зрештою, солдати не витримали і вирушили пішим маршем до Миколаївської військової прокуратури, щоб поскаржитися на командування полігону.



Полігон "Широкий лан"

Бо, виявляється, проблему можна було вирішити досить просто, адже поблизу з наметовим табором солдат стоїть добре облаштоване військове містечко, побудоване свого часу для американських військових, які брали участь в Україні в міжнародних військових навчаннях "Сі Бриз". Втім, командування полігону "Широкий лан" тоді не захотіло селити українських солдатів в нові і порожні корпуси військового містечка.

Полковник Юрій Микула на прохання пересилити бійців з поля багнюки в чисті сучасні казарми відмовився.

Ви уявляєте, що таке 6 тисяч чоловік зараз поселити сюди? Я тільки-но частину відновив після цих мобілізованих. Я трупом ляжу – я їх тут не поселю!

– відповів тоді на прохання Микула.

Отож, сам не гам й другому не дам. Ах, як це по-нашому. Зрештою, полковника Микулу, який не зміг забезпечити на полігоні "Широкий лан" нормальні умови для солдатів, в кінці 2016 року таки зняли з посади. І навіть порушили кримінальне провадження.



Юрій Микула

У своєму журналістському розслідуванні ми тоді з’ясували, що командуванню полігону було просто ніколи опікуватися побутом солдатів. Бо воно в цей час укладало угоди з місцевими фермерами на оренду земель полігону під сільськогосподарську діяльність. І з місцевою елітою на передачу земель полігону під мисливські угіддя. І непогано на цьому заробляло. Через значний розголос після того випадку, Міністр оборони Степан Полторак публічно пообіцяв ситуацію вирішити, щоб більше така ганьба не повторювалася.

Читайте також: Президентська істерика: що змусило Порошенка не на жарт рознервуватись

Рік тому, навесні 2017 року, Полторак заявив, що урядом виділено 370 мільйонів гривень для побудови нового військового містечка на цьому полігоні.

До кінця 2017 року нове військове містечко буде зведене, а відтак, солдати житимуть не в наметах серед поля, а в модульних будинках та сучасних казармах з душовими, харчоблоком і медичним центом. Роботи мала виконати "Вінницька будівельна компанія". Ну ось і закінчився 2017 рік. Думаю, ви вже здогадалися, що це сучасне військове містечко так досі і не побудовано.

Власне, тому солдати сьогодні так і живуть в наметах по коліна в багнюці, і при цьому гріються буржуйками, через які займаються намети. Міністерство оборони, виправдовуючись, заявило, що завершення будівництва нового містечка очікується до кінця вже цього року. І для його успішного закінчення знадобиться ще не менш як 200 мільйонів гривень. Ну що ж, почекаємо. Доплатимо ще грошей. Тільки, чи витримають військові таке знущання ще?

Того разу на знак протесту вони влаштовували мирний беззбройний марш. Чи буде він таким знову – велике питання.