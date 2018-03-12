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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну

Право на правду 18:00, сьогодні 788 Читать новость на русском

У мільярдера і друга президента Юрія Косюка – прекрасний настрій. Цей відомий виробник курятини непогано повеселився нещодавно на одному з найдорожчих гірськолижних курортів світу – французькому Куршевелі.

Там пройшла закрита вечірка, на якій відвідувачів щедро частували дорогим шампанським. Відео з цієї вечірки потрапило в соціальні мережі. Під звуки гімну України офіціанти вносять 50 пляшок шампанського "Дом Піріньон" вартістю по 1200 євро за штуку. Проста арифметика дає відповідь, що тільки на шампанське довелося витрати майже два мільйони гривень за цей вечір.

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І це тільки те, що потрапило на відео. Скільки коштували інші розваги, а також дуже дороге проживання в Куршевелі – можна лише здогадуватися. До речі, гулянка відбувалася в одному з найдорожчих ресторанів цього курорту – "Ла Манжуар".

Цей заклад став відомий ще й тому, що раніше тут влаштував запальну вечірку російський мільярдер Прохоров, який веселився там у великій компанії дівчат легкої поведінки, частині з яких начебто не було й 18 років. Через що Прохоров разом з дівчатами навіть був затриманий французькою поліцією, допитаний, але згодом, відпущений на волю.

Але повертаючись від російських багатіїв, до наших рідних, можна було б сказати, що Косюк може витрачати зароблені на курятині гроші так, як йому заманеться. Якби не одна важлива деталь: підприємство Косюка отримує просто колосальні дотації з українського бюджету. Тобто, ми всі з власних кишень доплачуємо цьому пану за те, щоб він продавав нам свою курятину "Наша Ряба" не так дорого, як би йому хотілося.

Тільки за минулий рік Косюк отримав з наших податків 1,5 мільярди бюджетних гривень. Це третина всіх державних дотацій, які отримала вся аграрна галузь України за останній рік. Ці гроші могли б піти на медицину, на армію, на освіту. Але уряд їх віддав Косюку. Очевидно, дивлячись на відео з гулянки, йому їх катастрофічно не вистачало цих бюджетних дотацій, бо тоді, вечірка в Куршавелі могла б і не відбутися.

Як людина щиро любить свою батьківщину і тримає руку на серці під час виконання гімну. Справжній патріот. До речі, цей патріот Косюк, нагадаю, так любить Україну, що свій розкішний маєток під Києвом побудував, знищивши частину археологічної пам’ятки – скіфського городища. Це городище пережило п’ятнадцять століть нашесть ворогів на українську землю. Але перед жадібністю Косюка – не встояло і він побудував свій приватний Версаль на території, яку безцеремонно позбавили статусу історичної пам’ятки.

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То ж, якщо ви дрібний чи середній фермер і не отримує бюджетних дотацій, то, можливо, ви просто не так щиро любите Україну, як Косюк. Який, навіть на елітному зарубіжному курорті не забуває неньку, яка дала йому не тільки впливових друзів типу президента, а й дешеву робочу силу і мільярдну підтримку з бюджету. Де ще знайдеш таку щедру і люблячу Батьківщину?

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Новини України Новини політики Право на правду
Джерело: 24 Канал
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