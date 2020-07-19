У випуску новин за 19 липня станом на 19:00 – одного з найбільш розшукуваних злочинців світу знайшли у Білорусі. Австрійця Яна Марсалека шукають через аферу на 2 мільярди євро. Ізраїль протестує проти повернення карантину. Чергову демонстрацію у Тель-Авіві поліція розігнала водометами.

Также в выпуске новостей на 24 канале: "Черные ящики" сбитого в Тегеране самолета МАУ прибыли во Францию. Расшифровывать самописцы будет международная комиссия из 20 специалистов, среди них и несколько украинцев. Во Франции задержали подозреваемого в поджоге Нантского собора. Из-за пандемии COVID-19 в США могут отложить проведение всех концертов минимум до 2022 года.