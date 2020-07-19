У випуску новин за 19 липня станом на 19:00 – одного з найбільш розшукуваних злочинців світу знайшли у Білорусі. Австрійця Яна Марсалека шукають через аферу на 2 мільярди євро. Ізраїль протестує проти повернення карантину. Чергову демонстрацію у Тель-Авіві поліція розігнала водометами.

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"Чорні ящики" збитого у Тегерані літака МАУ прибули до Франції. Розшифровувати самописці буде міжнародна комісія з 20 фахівців, серед них і декілька українців.

У Франції затримали підозрюваного у підпалі Нантського собору.

Через пандемію COVID-19 у США можуть відкласти проведення всіх концертів щонайменше до 2022 року.