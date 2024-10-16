Об этом говорится в материале DefenseNews. По словам авторов, в мастерской ремонтируют различную технику – от гаубиц до танков, а продолжительность работ варьируется от нескольких часов до нескольких недель.

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Как военные ремонтируют технику по видеосвязи

Когда подразделения на передовой в Украине видят проблемы со своим оборудованием, они присылают заметки переводчикам, которые вскоре делятся ими с американскими военными. Для этого они используют Signal – приложение для безопасного обмена сообщениями.

После этого с одной из семи станций в Польше американские военные планируют видеозвонки с украинцами, чтобы помочь им отремонтировать оружие.

По словам самих военных, эта работа помогает Украине поддерживать свое оружие в рабочем состоянии и учит США ремонтировать на ходу.

Это продвинутые возможности. Они способны починить технику просто с помощью телефонной поддержки,

– сказал подполковник Николас Говин, член 16-й бригады обеспечения Сухопутных войск США

Команда в Польше пользуется техническими пособиями и экспериментирует с собственным оборудованием, пытаясь воспроизвести ту же проблему, с которой сталкиваются солдаты на фронте в Украине. Иногда эти проблемы превосходят технический опыт армии. В таких случаях 16-я бригада полагается на команду из 276 подрядчиков из компаний, которые изготавливают оборудование, которое украинцы используют на передовой.

В частности, во время одного звонка из Польши два инженера британской оборонной корпорации BAE Systems обсуждали ремонт гаубицы M777 – системы, над которой они работали 20 лет.

По словам авторов статьи, украинские военные с разным успехом учатся ремонтировать западное вооружение. К примеру, с гаубичными батареями они справились лучше, чем с 30 танками "Абрамс" американского производства.

Армия США старается более тщательно обучать украинцев ремонту, который выходит за рамки обычного обслуживания, например, поломка гусеницы или башни, а не замена масла. Когда появляются более серьезные проблемы, танки должны вернуться обратно в руки США через границу.