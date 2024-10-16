Про це йдеться в матеріалі DefenseNews. За словами авторів, у майстерні ремонтують різну техніку – від гаубиць до танків, а тривалість робіт варіюється від кількох годин до кількох тижнів.

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Як військові ремонтують техніку по відеозв'язку

Коли підрозділи на передовій в Україні бачать проблеми зі своїм обладнанням, вони надсилають нотатки перекладачам, які незабаром діляться ними з американськими військовими. Для цього вони використовують Signal – додаток для безпечного обміну повідомленнями.

Після цього з однієї із семи станцій у Польщі американські військові планують відеодзвінки з українцями, щоб допомогти їм відремонтувати зброю.

За словами самих військових, ця робота допомагає Україні підтримувати свою зброю в робочому стані та навчає США ремонтувати на ходу.

Це просунуті можливості. Вони здатні полагодити техніку просто за допомогою телефонної підтримки,

– сказав підполковник Ніколас Говін, член 16-ї бригади забезпечення Сухопутних військ США

Команда в Польщі користується технічними посібниками та експериментує з власним обладнанням, намагаючись відтворити ту саму проблему, з якою стикаються солдати на фронті в Україні. Інколи ці проблеми перевершують технічний досвід армії. У таких випадках 16-та бригада покладається на команду з 276 підрядників з компаній, які виготовляють обладнання, яке українці використовують на передовій.

Зокрема під час одного дзвінка з Польщі два інженери британської оборонної корпорації BAE Systems обговорювали ремонт гаубиці M777 – системи, над якою вони працювали 20 років.

За словами авторів статті, українські військові з різним успіхом навчаються ремонтувати західне озброєння. До прикладу, з гаубичними батареями вони впоралися краще, ніж з 30 танками "Абрамс" американського виробництва.

Армія США намагається більш ретельно навчати українців ремонту, який виходить за рамки звичайного обслуговування, наприклад, поломка гусениці або башти, а не заміна масла. Коли з'являються більш серйозні проблеми, танки мають повернутися назад до рук США через кордон.