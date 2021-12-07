Однако глава США Джозеф Байден тоже заинтересован в диалоге с Владимиром Путиным. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор "Фонда общественной дипломатии" Антон Найчук.

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Путин хочет быть переговорщиком

По словам эксперта, Владимир Путин стремится быть желанным переговорщиком, а не стороной конфликта для Запада. Глава Кремля хочет, чтобы Россия имела позиции ключевого игрока в мировой политике.

Для него не важно, какими будут причины переговоров: будь то посредничество в преодолении кризисов, как, например, тот же миграционный, или украинский кризис, или передел сфер влияния в Африке, где Россия активно отвоевывает себе позиции, занятые ранее официальным Парижем,

– объяснил Антон Найчук.

Он напомнил, что недавно состоялась встреча на уровне министров обороны и глав МИД от России и Франции.

Обратите внимание! Разговор президентов США и России должен состояться 7 декабря в 17:00 по киевскому времени. Он запланирован в формате видеосвязи по защищенной линии.

Путин не хочет, чтобы Россию воспринимали как сторону конфликта / Фото из архива 24 канала

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Какие козыри получает Путин

По мнению эксперта, Путин "получает дополнительные козыри в своей геополитической игре", если с ним хотят договариваться.

А достигать своего можно и играя мышцами. Так, как это сейчас, собственно, делает Москва на нашей границе. Вспомним весеннее стягивание российских сил к украинским границам. Тогда так же говорили о готовящемся вторжении. И именно на фоне этого обострения впоследствии состоялся саммит в Женеве. Есть основания полагать, что на этот раз мы видим нечто похожее,

– подчеркнул Антон Найчук.

По его словам, Кремль усиливает "свою переговорную позицию на предстоящем виртуальном саммите" в результате наращивания присутствия возле границ Украины.

Джозеф Байден и Владимир Путин проведут виртуальную встречу 7 декабря / Коллаж 24 канала

Зачем Байдену переговоры с Путиным

Таким образом закладывается фундамент, чтобы оправдать грядущий диалог и для Байдена. Последний сейчас имеет далеко не лучшие показатели электоральной поддержки у себя в стране. А еще есть разная конспирология относительно состояния здоровья Байдена и конфронтация с республиканцами,

– отметил директор "Фонда общественной дипломатии".

Эти негативные факторы повлияют на результаты выборов в Конгресс в следующем году. Эксперт объяснил, что уже скоро Джозефа Байдена могут начать сравнивать с предшественником Дональдом Трампом. Это связано с мягкой реакцией на выходки России.

Байден тоже заинтересован в переговорах с Путиным / Фото из архива 24 канала

Для американского президента встреча с российским визави должна стать окном возможностей, которое он использует для улучшения собственного внутриполитического положения. Так же, если в результате переговоров с Путиным, последний отведет войска, в глазах американцев их президент будет выглядеть победителем,

– объяснил специалист.

Он отметил, что кроме виртуальной встречи, должен состояться и полноценный саммит в 2022 году. Речь пойдет о кибербезопасности и в целом безопасности в международном пространстве. Однако украинский кейс будет иметь ключевое значение.

Антон Найчук объяснил, что встреча имеет значение и для Путина, и для Байдена / Фото предоставлено 24 каналу

По мнению россиян, ни Франция, ни Германия не будут давить на Украину, чтобы та пошла на договоренности, выгодные Путину. Именно поэтому российской стороне необходимо выбить себе компромисс со стороны США. Наши противники делают ставку на то, что Байден сможет убедить Зеленского пойти на выполнение Минских соглашений,

– уточнил Антон Найчук.

Если же об этом договориться не получится, то Путин попытается преуспеть в разговоре о нормализации экономических отношений – глава Кремля заинтересован, чтобы санкции против России были сняты. Также он хочет обсудить сферы влияния. В этой ситуации миграционный кризис является "дополнительной фигурой для россиян на всеобщей геополитической шахматной доске".

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