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      Вирус не мешает России продолжать агрессию против Украины, – МИД Литвы

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      Лінас Лінкявічюс
      Лінас Лінкявічюс / Ліга

      Пандемия коронавируса COVID-19 не мешает России продолжать агрессию против Украины. В частности, на Донбассе, где продолжаются военные действия.

      Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс інформує Delfi.

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      Вірус не заважає прямій російській агресії проти України. Статистика показує, що кількість обстрілів збільшилася, якщо порівнювати з тим же періодом минулого року,
      – наголосив литовський міністр.

      За його словами, на Донбасі до того ж з'явилися додаткові проблеми. Туди не можуть потрапити спостерігачі ОБСЄ, не зважаючи на те, що їх мандат це дозволяє.

      На думку Лінкявічюса, Росія не дотримується мінських угод. Про це він заявляв ще у лютому, після того, як під час запеклих боїв на Донбасі загинув український військовий, а ще 4 були поранені.

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      Глава МЗС Литви вважає, що криза, пов'язана з коронавірусом – це зручний час для поширення пропаганди, тому європейські країни повинні залишатися пильними і координувати свої дії.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Литва
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