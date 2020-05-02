Вірус не заважає Росії продовжувати агресію проти України, – МЗС Литви

Пандемія коронавірусу COVID-19 не заважає Росії продовжувати агресію проти Україні. Зокрема, на Донбасі, де тривають військові дії.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс інформує Delfi.

З останнього Бойовики з безпілотника скинули гранату на бійців ЗСУ біля Гнутового: є поранений

Вірус не заважає прямій російській агресії проти України. Статистика показує, що кількість обстрілів збільшилася, якщо порівнювати з тим же періодом минулого року,

– наголосив литовський міністр.

За його словами, на Донбасі до того ж з'явилися додаткові проблеми. Туди не можуть потрапити спостерігачі ОБСЄ, не зважаючи на те, що їх мандат це дозволяє.

На думку Лінкявічюса, Росія не дотримується мінських угод. Про це він заявляв ще у лютому, після того, як під час запеклих боїв на Донбасі загинув український військовий, а ще 4 були поранені.

Російська пропаганда в силі Росія просить Італію "оплатити за гумдопомогу" зняттям санкцій, – ЗМІ

Глава МЗС Литви вважає, що криза, пов'язана з коронавірусом – це зручний час для поширення пропаганди, тому європейські країни повинні залишатися пильними і координувати свої дії.