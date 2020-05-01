Росія просить Італію "оплатити за гумдопомогу" зняттям санкцій, – ЗМІ

Італійський політик Віто Петрочеллі заявив, що отримав лист від свого колеги з російської Думи Леоніда Слуцького. У ньому він просить зняти санкції з Москви. Італія пояснює це "рахунком" за гуманітарну допомогу Росії.

У листі Слуцький просить натиснути на Брюссель, заявив представник "Руху п’яти зірок", який входить до коаліції в парламенті Італії, та президент комісії з закордонних справ Віто Петрочеллі, пише Linkiesta.

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Нарешті Москва видала рахунок після того, як до Італії відправили допомогу (зокрема, і військову) для боротьби з коронавірусом,

– йдеться у повідомленні.

У листі російський депутат також просить італійського колегу "поінформувати про документ італійських сенаторів".

"Західні країни, які називають себе демократичними, наклали різні види санкцій майже на третину населення світу і не планують їх послаблювати навіть під час боротьби з коронавірусом", – написав Слуцький. Та закликав політиків відмовитися від "деструктивної політики санкцій".

Видання зазначає, що таке звернення є протестом проти рішення ООН. Відповідно до нього, санкції проти Росії, які наклали через агресію проти України, не скасували.

Зверніть увагу! Наприкінці березня Росія надіслала Італії гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом. Згодом італійців почали переконувати на камеру подякувати за неї Росії та Володимиру Путіну.

Що відомо про спробу Росії "скасувати санкції" проти себе

3 квітня Україна заблокувала ініційований Росією проєкт резолюції Генасамблеї ООН про боротьбу з коронавірусом. У ньому було передбачено зняття санкцій з Росії.

про боротьбу з коронавірусом. У ньому було передбачено зняття санкцій з Росії. Згодом постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ хоче використати ситуацію з пандемією для посилення суперечностей всередині ЄС.

До слова, станом на 1 травня в Італії зафіксували 205 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли майже 28 тисяч людей, одужали – 76 тисяч.