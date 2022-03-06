Visa и Mastercard приостанавливают все операции в России

Visa прекращает работу на территории России. Компания будет работать со своими клиентами, чтобы остановить все транзакции в стране-агрессоре в ближайшие дни.

Выпущенные в России карты Visa не будут работать за пределами страны. В свою очередь выпущенные иностранными финансовыми учреждениями – в России.

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В то же время, согласно пресс-релизу, приостанавливает операции в России и компания Mastercard. Даже несмотря на решения внутри страны-агрессора карты Visa и Mastercard, выпущенные ранее российскими банками, будут работать.

В Mastercard заявили, что возобновят операции в России, когда это "будет уместно".

Visa прекращает работу на территории России / Скриншот сообщения компании

На решение, которое соответствующие компании приняли после начатой Россией войны против Украины, уже отреагировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Из позитива для россиян – очереди в банкоматы исчезнут, потому что карты не будут работать даже внутри страны", – отметил Дмитрий Кулеба.

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