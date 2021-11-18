Высадка десанта, танковые бои и современное оружие: нацгвардейцы воссоздали спецоперации

Полсотни иностранных военных атташе на прошлой неделе побывали на полигоне международного тренировочного центра Нацгвардии. Это военное формирование с правоохранительными функциями возобновили в 2014 году.

Именно Нацгвардия первой из всех силовых структур Украины взяла курс на реформы по принципам и практикам стран НАТО. В рамках учений для иностранных гостей провели ряд тренировок и продемонстрировали новое оснащение для украинских бойцов.

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Военные атташе из стран-партнеров ознакомились с достижениями и ролью нацгвардейцев в секторе безопасности и обороны. Десятки единиц боевой техники, мощные выстрелы раздавались каждую секунду.

Какие навыки оттачивали

На полигоне Международного тренировочного центра в Киевской области воссоздали сразу несколько спецопераций. Там оттачивали:

работу снайперских пар;

реагирование на огневой контакт;

действия по контролю над толпой;

применение тяжелой техники.

Задачи бойцов Задача бойцов – обезвредить врага и его технику. Он хоть и условен, но все действия вполне реальны. Оттачивали действия до автоматизма, чтобы не терять ни секунды на поле боя и сохранить жизнь. По противнику били из танков и вертолетов и давали отпор.

На другом участке нацгвардейцы развернули мобильный карантинный пост.

"Как правило, он оборудуется на въездах и выездах в населенные пункты. Для контроля въезда и выезда граждан, проверки у них наличия сертификатов вакцинации, также проведения медицинскими работниками температурного скрининга граждан", – рассказал офицер отделения организации службы по охране общественного порядка Сергей Коваленко.

На полигоне воссоздали несколько операций / Фото пресс-службы Международного центра подготовки подразделений НГУ

Всю мощь бойцы демонстрировали иностранным военным атташе и дипломатам. Вице-президент Ассоциации иностранных атташе Киевского региона Ральф Майер рассказал, что самая главная задача – наблюдать за действиями, за военным развитием и продолжением сотрудничества:

как с Вооруженными силами Украины;

так и с другими военными формированиями, в частности Национальной гвардией Украины.

Показать свои умения должны все подразделения Нацгвардии.

Важно было увидеть, как именно Национальная гвардия тренируется, какой именно является подготовка, какие именно функции,

– пояснила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Государства Североатлантического альянса уже 7 лет подряд поддерживают реформы Национальной гвардии и способствуют развитию ее подразделений. Поэтому такой презентацией украинцы хотели продемонстрировать иностранным гостям, что эту поддержку используют эффективно.

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"Основная цель – это показать, что помощь стран-партнеров в обучении, технической помощи, языковой подготовке реализуется, и чтобы они видели изменения", – отметила Акопян.

Нацгвардейцы продемонстрировали свои умения

Иностранным атташе нацгвардейцы продемонстрировали оборудование, экипировку и вооружение, которыми комплектуются подразделения.

Также провели экскурсию по учебным классам. Свои умения украинские нацгвардейцы показали на отлично.

Думаю, что нам удалось детально донести функции Национальной гвардии и ее роль в системе МВД, координацию сил Нацгвардии с другими центральными органами исполнительной власти в составе МВД,

– отметила Акопян.

Иностранные военные атташе выучкой тоже довольны. Отметили, что во время учений не заметили никаких ошибок.

"Это хорошая работа: и подготовка, и организация такого учебно-тренировочного мероприятия в целом", – отметил Ральф Майер.

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Процесс тренировки – на практиках НАТО

Весь тренировочный процесс украинских нацгвардейцев основан на лучших практиках НАТО. Это приближает военное формирование к стандартам Североатлантического альянса.

"Стандарты НАТО – это опыт, по моему мнению, наиболее прогрессивных армий и Европы, и мира. Его надо применять как в повседневной деятельности, в процессе подготовки к ведению боевых действий и непосредственно во время них", – отметил командир бригады быстрого реагирования НГУ Иван Миропольський.

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Немало офицеров на высоком уровне знают английский и находят общий язык на учениях с военными армий Альянса в Украине и за рубежом, активно обмениваются опытом.

Я думаю, что наш опыт для них очень важен, есть действительно чему и их научить, и научиться у них,

– поделился пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Андрей Кулиш.

В то же время в Нацгвардии отмечают: не копируют систему подготовки НАТО, а только берут лучшее из опыта стран Альянса: от тактики боя – до психологической подготовки военных. Стандарты помогают подтянуть бойцов до самого высокого уровня.

Стандарты НАТО помогают украинским нацгвардейцам / Фото пресс-службы Международного центра подготовки подразделений НГУ

"Пытаемся отойти от тех устаревших бюрократических, просоветских методов боевой подготовки, где львиная часть времени уделялась вопросам строевой подготовки, изучения устаревших уставов.

Одним словом, мы учим солдата всему тому, что ему необходимо в бою, опираясь на новейшие методы и способы", – заметил Миропольский.

История бригады быстрого реагирования

Бригаду быстрого реагирования, которую возглавляет Иван Миропольский, создавали с нуля по стандартам НАТО. Формирование начали в 2015 году.

Большая часть офицеров бригады изначально имели боевой опыт. Профессиональные действия подразделений, грамотное использование техники и вооружения – все это мгновенно оценили партнеры из стран Альянса.

Мы очень интересны странам-партнерам как одна из немногих европейских стран, которая имеет армию, которая воюет, имеет боевой опыт, его совершенствует, отбивая, сдерживая вооруженную агрессию,

– рассказал Миропольський.

Созданный мобильный штаб за считанные минуты принимает решение. Внедрена новая система логистики. Упрощена система согласования действий между руководством и личным составом.

Командиры батальона более самостоятельны и располагают целым штабом, который тоже более свободен в принятии решений.

Эти нововведения нацгвардейцы успешно применяют на практике.

"Органы управления батальона во время ведения боевых действий показали преимущество модели НАТО. Принятие решений, предоставление предложений, вариантов решений командиру на выполнение той или иной задачи. И самого принятия алгоритма решений командиром батальона", – отметил Миропольский.

Также бригада быстрого реагирования Нацгвардии строит открытую коммуникацию с обществом и оперативно информирует о своей деятельности.

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"Мы максимально прозрачны, объективно откровенны. На сегодня в социальных сетях мы являемся одними из лидеров в Национальной гвардии Украины, что в свою очередь позволяет увеличить уровень доверия мирного населения даже в районе ведения боевых действий", – отметил Миропольский.

В Нацгвардии уже ввели систему управления подразделениями по стандартам НАТО – измененную систему обучения личного состава на основе опыта стран НАТО.

В ее основе – принцип раздельной и поэтапной подготовки, которая начинается с индивидуального обучения военнослужащих и продолжается подготовкой в составе подразделений.

"Конечно, очень важно иметь те же стандарты и процедуры, все, что касается оперативного планирования, для того, чтобы более качественно интегрироваться с межнациональным контингентом", – отметил Кулиш.

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