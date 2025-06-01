Родился в рубашке: в каком состоянии единственный пассажир, выживший в авиакатастрофе в Индии

В авиакатастрофе в Индии выжил Вишвашкумар Рамеш. После катастрофы он сам дошел до машины скорой помощи. У него остались синяки на руках и лице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Его брат Аджай также был на борту, но о его судьбе пока ничего не известно.

Смотрите также Подобные случаи уже были: СМИ назвали возможную причину авиакатастрофы в Индии

В каком состоянии пострадавший

Рамеш Вишвашкумар смог выбраться из самолета, который упал в Ахмедабаде. Мужчина самостоятельно добрался до машины скорой помощи. По данным полиции, это единственный, выживший. Он вышел на связь с семьей после аварии и сообщил, что с ним все в порядке.

Единственный пассажир, выживший в авиакатастрофе, самостоятельно дошел до скорой: смотрите видео

В то же время он не знает, что произошло с его братом Аджаем, который также находился на борту самолета. По данным BBC, мужчина родился в Индии, но уже много лет живет в Великобритании, и получил гражданство. У него есть жена и ребенок.

Как рассказал индийский репортер Невилл Лазарус, Рамеш был в сознании, полусидя на своей кровати в синем больничном халате, когда журналист увидел его. У него были синяки на руках и лице. Его спасение называют чудом.

К слову, по последним данным в результате авиакатастрофы погибло 290 человек. Среди них 241 пассажир самолета, в частности 10 членов экипажа, и 50 человек на земле. Среди пассажиров выжил только 1 человек – гражданин Великобритании, и это Рамеш.