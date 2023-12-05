ГБР расследует поездки за границу нардепа от запрещенной ОПЗЖ

Работники ГБР расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Также он является народным депутатом Украины от запрещенной партии ОПЗЖ,

Предварительно, говорится о Виталии Борте. Журналисты "Схем" установили, что он злоупотреблял на служебных командировках за границу.

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Работники расследуют "путешествия" нардепа

Установлено, что нардеп дважды ездил в Венгрию. Председатель Верховной Рады Украины давал ему распоряжение на командировки с 12 по 14 апреля и с 03 по 05 июля 2023 года, однако после истечения сроков командировки депутат не вернулся в Украину вовремя.

Он продолжал находиться за границей длительное время. В частности, депутат по частным делам посещал Венгрию, Турцию, США, Австрию, Германию, Италию и Францию.

Отметим, что Виталий Борт находился за границей на 26 дней больше, чем ему разрешили.

ГБР проверяет вероятный подлог документов

В ГБР сообщили, что ведомство проверяет информацию о том, что нардеп вносил ложные сведения в документы о командировке за границу. В частности, относительно срока, цели и стран командировки.

В конце октября 2023 года Генеральный прокурор инициировал соответствующее уголовное производство по ч. 1 ст. 366 УК Украины на основании материалов, собранных ГБР.

Сотрудники ГБР расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу народным депутатом Украины от запрещенной ОПЗЖ, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета,

– говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.