Новая недвижимость и авто во время войны: заместитель главы Ивано-Франковской ОГА попал в скандал

Журналисты проанализировали декларацию заместителя председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Ильчишина, а также информацию об имуществе членов его семьи из открытых источников. Как оказалось, за время полномасштабной войны активы семьи существенно выросли.

Об этом пишет издание "Украинские новости".

К теме Декларация во время военного положения: кто из военных должен подать ее

Какую недвижимость приобрела семья за время войны?

Журналисты обнаружили, что в апреле 2023 года Виталий Ильчишин приобрел апартаменты в селе Поляница – одном из самых дорогих туристических направлений Ивано-Франковской области. Речь идет об объекте площадью 36,2 квадратных метра, который, согласно декларации, стоил 247 427 гривен, то есть менее 7 000 долларов США по курсу того времени.



Какие курортные апартаменты приобрел Виталий Ильчишин во время войны / Фото "Украинских новостей"

В то же время рыночная стоимость подобной недвижимости значительно выше: квадратный метр в Полянице стартует от 2 500 долларов США и может достигать 6 500 долларов США. По таким расценкам реальная цена апартаментов могла бы составлять миллионы гривен. В открытой продаже аналогичные объекты стоят в 15 – 30 раз дороже, чем указано в декларации, даже с учетом инвестирования на этапе строительства.



Цены на апартаменты в Полянице / Фото "Украинских новостей"

Журналисты также обнаружили, что значительная часть имущества оформлена на родственников чиновника. Сам Ильчишин задекларировал проживание вместе с семьей в доме матери – Любови Ильчишиной. Пенсионерка стала владелицей дома площадью 342 квадратных метра в 2024 году. По данным рынка недвижимости, подобные дома в этом селе стартуют от 120 тысяч долларов США.

В 2023 году она также приобрела земельный участок площадью 709 квадратных метров стоимостью более 384 тысяч гривен и предоставила чиновнику право пользования им.

В социальных сетях женщина выглядит непублично и сдержанно, что контрастирует с масштабом активов, которые фигурируют в связанных с семьей декларациях и реестрах.

Еще раньше, в 2022 году, сын чиновника Максим Ильчишин стал владельцем квартиры в Ивано-Франковске.

А что по автомобилям и мотоциклам?

По данным "Украинских новостей", семья также существенно расширила автопарк. Во время полномасштабной войны в семье появилось 6 мотоциклов, все они оформлены на сожительницу чиновника Юлию Хрептик. К 2022 году семья уже владела 3 мотоциклами.



Сколько мотоциклов у семьи заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА / Фото "Украинских новостей"

В октябре 2024 года на Хрептик также оформили автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2017 года выпуска, которым, согласно декларации, пользуется сам Ильчишин. По состоянию на 2026 год стоимость такого автомобиля на вторичном рынке составляет примерно 35 – 55 тысяч долларов США в зависимости от состояния и пробега.

Сын чиновника во время войны приобрел еще два автомобиля – Ford Focus 2010 года выпуска и Kia Ceed 2011 года выпуска.



Автомобили, которые зарегистрированы на сына Ильчишина / Фото "Украинских новостей"

Согласно декларации за 2024 год, Виталий Ильчишин задекларировал 400 тысяч гривен наличными и 940 915 гривен на банковских счетах.

Каким имуществом и вещами владеет сожительница Ильчишина?

Как отмечают журналисты, сейчас значительная часть имущества, отраженного в декларации, оформлена на сожительницу чиновника Юлию Хрептик – именно на нее записаны автомобиль, мотоциклы и часть другого движимого имущества, которым фактически пользуется Ильчишин.

До 2021 года в декларациях фигурировала бывшая жена Наталья Ильчишина, на которую также был оформлен ряд объектов недвижимости. Начиная с 2022 года состав семьи в декларациях изменился – вместо жены появилась сожительница, а объем имущества, записанного на нее, заметно вырос.

Параллельно Юлия Хрептик активно демонстрирует в соцсетях предметы роскоши – аксессуары, одежду и сумки премиального сегмента. В частности, она регулярно публикует фото с часами Louis Vuitton, стоимость которых может достигать десятков тысяч долларов.

Среди аксессуаров, которые она демонстрировала онлайн, – сумка Chanel, что на международном маркетплейсе оценивается в 4660 долларов, сумка Gucci стоимостью около 2700 евро и аксессуары Louis Vuitton ориентировочной ценой почти 4000 долларов.

Показательно, что количество таких публикаций в соцсетях заметно возросло именно после 2022 года – одновременно с изменениями в декларациях чиновника и появлением новой сожительницы среди членов его семьи.

Какие ранее скандалы уже были с Ильчишиным?

"Украинские новости" отметили, что Ильчишин уже не впервые оказывается в центре внимания медиа. В 2014 году он попал под действие Закона Украины "Об очищении власти" как один из высокопоставленных чиновников времен режима Виктора Януковича, занимая тогда должность начальника следственного управления УМВД в Ивано-Франковской области. Закон запрещал ему занимать государственные должности до 2024 года.

Чиновник обжаловал люстрацию в суде, был восстановлен в должности, а из Министерства внутренних дел в его пользу взыскали 688 тысяч гривен среднего заработка за время вынужденного прогула.

Отдельный резонанс имело событие 2015 года, когда Ильчишина задержали патрульные в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле, которым управлял бывший начальник областной полиции Василий Кавацюк.

По информации открытых источников, оба находились в нетрезвом состоянии, а во время инцидента Ильчишин пытался вырвать у патрульного служебное удостоверение. Впоследствии дело закрыли, а суд признал превышение служебных полномочий со стороны патрульного, которого уволили.

Что обнаружили правоохранители у экс-министра энергетики Галущенко?