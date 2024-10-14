Об этом сообщил львовский депутат Игорь Зинкевич. До войны военный работал автомехаником.

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Львов будет прощаться с Виталием Илясевичем

Виталий Илясевич. Львовянин. Учился в школе №33. Впоследствии получил образование в Высшем профессиональном училище №29. Работал автомехаником во Львове и увлекался своим делом, интересовался автомобилями,

– говорится в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения России Илясевич стал на защиту государства от оккупантов в ряды 115-й отдельной механизированной бригады Корпуса резерва Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Боец выполнял боевые задачи по отпору агрессору на Харьковском, Сумском и Донецком направлениях фронта.

"Чин похорон защитника Виталия Илясевича начнется в 11:00 в Гарнизонном храме святых Петра и Павла, в 11:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят военнослужащего на Лычаковском кладбище", – добавил Зинкевич.