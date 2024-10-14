Про це повідомив львівський депутат Ігор Зінкевич. До війни військовий працював автомеханіком.

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Львів прощатиметься з Віталієм Ілясевичем

Віталій Ілясевич. Львівʼянин. Навчався у школі №33. Згодом здобув освіту у Вищому професійному училищі №29. Працював автомеханіком у Львові й захоплювався своєю справою, цікавився автомобілями,

– говориться у повідомленні.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Ілясевич став на захист держави від окупантів до лав 115-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних Сил України.

Боєць виконував бойові завдання із відсічі агресору на Харківському, Сумському та Донецькому напрямках фронту.

"Чин похорону захисника Віталія Ілясевича розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі", – додав Зінкевич.