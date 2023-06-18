Ролик глава ОВА снял на полигоне. Там его любимая стреляла из автомата, чем поразила не только редакцию 24 Канала, но и подписчиков Виталия Кима.
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Меткость поражает
Глава Николаевской ОВА лаконично подписал ролик. Но этого более чем достаточно, чтобы понять, что с Юлей оккупантам, если бы они попали ей под горячую руку, лучше бы не иметь дело.
Девять из десяти, опасно,
– написал он.
Ким показал свою жену на стрельбище: смотрите видео
В конце видео она выдыхает, улыбается и выкрикивает: "Нормально".
Подписчики Виталия Кима в восторге от результативности стрельбы. Они засыпали комплиментами Юлию и сказали, что главе ОВА нужно быть очень осторожным:
- Если бы вместо мишеней был оккупант, то было бы 10 из 10;
- Наши мужчины лучшие защитники, но и наши женщины очень сильны и опасны;
- Вы в безопасности;
- С такой женой очень опасно спорить – пристрелит.
Ранее в тот же день Виталий Ким выложил другой ролик. На нем можно увидеть, как его возлюбленная отправляется на полигон на стрельбище. Он же с сыном остался дома, по словам главы ОВА.
Мама уехала на стрельбище тренироваться. Оставила нас с сыном убирать дома,
– написал он в инстаграме.
На ролике можно увидеть, что Юлия одета в черные леггинсы, футболку и кепку. Особое внимание к себе приковывает автомат, который можно увидеть в рюкзаке у нее на спине.
Отметим, что накануне Виталий Ким шокировал заявлением о полномасштабном вторжении. Он признался, что не готовился к нему.
Вторжение России стало неожиданностью
В интервью глава Николаевской ОВА признался, что не верил в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Итак, лично к этому не готовился. Он также признал, что и область могла более тщательно подойти к этому вопросу.
Нет. Нет, не готовили (к полномасштабной войне – 24 Канал). Мы делали, что нужно делать, но мы могли сделать гораздо больше, если бы были уверены, но как говорят: "Знал бы где упадешь, то сена подстелил бы",
– сказал глава ОВА.
По его словам, Тероборона Николаевской области 24 февраля была в состоянии мирного времени. Правда, незадолго до полномасштабного вторжения главы государственных администраций прошли курс. Его организовывал Офис Президента. И направлен он был на взаимодействие с военными по военно-гражданской обороне.