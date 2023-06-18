Ролик глава ОВА снял на полигоне. Там его любимая стреляла из автомата, чем поразила не только редакцию 24 Канала, но и подписчиков Виталия Кима.

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Меткость поражает

Глава Николаевской ОВА лаконично подписал ролик. Но этого более чем достаточно, чтобы понять, что с Юлей оккупантам, если бы они попали ей под горячую руку, лучше бы не иметь дело.

Девять из десяти, опасно,

– написал он.

Ким показал свою жену на стрельбище: смотрите видео

В конце видео она выдыхает, улыбается и выкрикивает: "Нормально".

Подписчики Виталия Кима в восторге от результативности стрельбы. Они засыпали комплиментами Юлию и сказали, что главе ОВА нужно быть очень осторожным:

Если бы вместо мишеней был оккупант, то было бы 10 из 10;

Наши мужчины лучшие защитники, но и наши женщины очень сильны и опасны;

Вы в безопасности;

С такой женой очень опасно спорить – пристрелит.

Ранее в тот же день Виталий Ким выложил другой ролик. На нем можно увидеть, как его возлюбленная отправляется на полигон на стрельбище. Он же с сыном остался дома, по словам главы ОВА.

Мама уехала на стрельбище тренироваться. Оставила нас с сыном убирать дома,

– написал он в инстаграме.

На ролике можно увидеть, что Юлия одета в черные леггинсы, футболку и кепку. Особое внимание к себе приковывает автомат, который можно увидеть в рюкзаке у нее на спине.

Отметим, что накануне Виталий Ким шокировал заявлением о полномасштабном вторжении. Он признался, что не готовился к нему.

Вторжение России стало неожиданностью

В интервью глава Николаевской ОВА признался, что не верил в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение. Итак, лично к этому не готовился. Он также признал, что и область могла более тщательно подойти к этому вопросу.

Нет. Нет, не готовили (к полномасштабной войне – 24 Канал). Мы делали, что нужно делать, но мы могли сделать гораздо больше, если бы были уверены, но как говорят: "Знал бы где упадешь, то сена подстелил бы",

– сказал глава ОВА.

По его словам, Тероборона Николаевской области 24 февраля была в состоянии мирного времени. Правда, незадолго до полномасштабного вторжения главы государственных администраций прошли курс. Его организовывал Офис Президента. И направлен он был на взаимодействие с военными по военно-гражданской обороне.