"Врачи запрещают ходить": Ким рассказал о травме ноги

Главе Николаевской ОВА Виталию Киму придется из-за травмы отменить рабочие поездки на ближайшие 2 – 3 недели.

Чиновник рассказал, что врачи запретили ему ходить и планировали наложить гипс. Однако Ким договорился с медиками, чтобы ему сделали только повязку.

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Получил спортивную травму

Виталий Ким заявил, что получил спортивную травму. Врачи констатировали у него надрыв мышцы.

Спорт – это жизнь. Правда бывают нюансы. Травмировал ногу (надорвал мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2 – 3 недели,

– пишет глава Николаевской ОВА.



Врачи запретили Киму ходить / Фото с инстаграма Виталия Кима

В комментариях под постом фолловеры желают Виталию Киму скорейшего выздоровления и шутят, что у чиновника хорошие ноги:

"Поправляйтесь как можно быстрее!"

"Мужчины, как дети, даже такие сильные и мужественные. Скорейшего выздоровления!!! Сильного вам ангела-хранителя!"

"Очень хорошие ноги".

Из личной жизни Виталия Кима