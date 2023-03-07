"Врачи запрещают ходить": Ким рассказал о травме ноги
Источник:Виталий Ким
Главе Николаевской ОВА Виталию Киму придется из-за травмы отменить рабочие поездки на ближайшие 2 – 3 недели.
Чиновник рассказал, что врачи запретили ему ходить и планировали наложить гипс. Однако Ким договорился с медиками, чтобы ему сделали только повязку.
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Получил спортивную травму
Виталий Ким заявил, что получил спортивную травму. Врачи констатировали у него надрыв мышцы.
Спорт – это жизнь. Правда бывают нюансы. Травмировал ногу (надорвал мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2 – 3 недели,
– пишет глава Николаевской ОВА.
Врачи запретили Киму ходить / Фото с инстаграма Виталия Кима
В комментариях под постом фолловеры желают Виталию Киму скорейшего выздоровления и шутят, что у чиновника хорошие ноги:
- "Поправляйтесь как можно быстрее!"
- "Мужчины, как дети, даже такие сильные и мужественные. Скорейшего выздоровления!!! Сильного вам ангела-хранителя!"
- "Очень хорошие ноги".
Из личной жизни Виталия Кима
- С началом полномасштабного вторжения глава Николаевской ОВ стал своеобразным символом сопротивления. Виталий Ким активно начал вести свой Telegram-канал, в котором предоставлял оперативную информацию не только по своему региону, но и в целом рассказывал о ситуации на Юге Украины. Достаточно быстро он стал любимцем в соцсетях, поэтому украинцы начали активно интересоваться личной жизнью губернатора.
- После освобождения Херсона в Николаев вернулись жена Виталия Кима Юлия и его сын Руслан. Они вместе воспитывают еще 2 дочерей, однако неизвестно, вернулись ли они в родной город.
- Недавно Ким познакомил своих читателей с новым членом семьи – котиком Марчело. Рыжий мейн-кун голове ОВА привезли из Одессы. В соцсетях его засыпали комплиментами и пожелали, чтобы он принес победу.
- Семейные фото Виталий Ким публикует довольно редко, однако на рождественские праздники сделало исключение. Он поделился фотографией, на которой вместе с женой и сыном позируют в патриотическом наряде.