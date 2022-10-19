Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ВСУ дают достойный отпор врагу.

Важно Россияне атаковали Николаевщину, удалось сбить 5 дронов: исчез свет

По его словам, работа ведется по всем направлениям.

Наши военные – красавцы. Оккупанты включают массовое ИПСО. Чушь все это, не ведитесь. Доверяем только проверенным источникам. Наблюдаем, как наши военные дают под зад русским оккупантам,

– подчеркни он.

Заметим, что российские оккупанты ночью на 19 октября в очередной раз запустили иранские дроны-камикадзе на Николаевскую область. Их уже традиционно сбили наши военные. 11 дронов Shahed-136 ликвидировали бойцы Воздушного командования "Юг", а еще 1 – нацгвардейцы.

Какая ситуация в Николаевской области

Враг цинично обстреливает украинские города, в том числе Николаевскую. Так, оккупанты вечером 16 октября запустили дроны-камикадзе по Николаеву. 3 беспилотника Shahed-136 попали в объекты промышленной инфраструктуры. Также есть попадание в фармацевтический состав.

А из-за циничных действий врага ночью на 13 октября погибли 8 украинцев. Тогда оккупанты запустили ракеты по жилому 5-этажному дому и челночной станции. Спасательные работы на завалах многоэтажки завершили только в обед на следующий день.

Достойно внимания – Оккупанты атаковали Николаев: смотрите видео