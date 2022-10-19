Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.

Важливо Росіяни атакували Миколаївщину, вдалося збити 5 дронів: зникло світло

За його словами, робота ведеться по всіх напрямках.

Наші військові – красені. Окупанти вмикають масове ІПСО. Нісенітниці все це, не ведіться. Довіряємо тільки перевіреним джерелам. Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам,

– підкресли він.

Зауважимо, що російські окупанти вночі на 19 жовтня вкотре запустили іранські дрони-камікадзе на Миколаївську область. Їх вже традиційно збили наші військові. 11 дронів Shahed-136 ліквідували бійці Повітряного командування "Південь", а ще 1 – нацгвардійці.

Яка ситуація на Миколаївщині

Ворог цинічно обстрілює українські міста, зокрема і Миколаївщину. Так, окупанти ввечері 16 жовтня запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. 3 безпілотники Shahed-136 влучили в об'єкти промислової інфраструктури. Також є влучання у фармацевтичний склад.

А через цинічні дії ворога вночі на 13 жовтня загинули 8 українців. Тоді окупанти запустили ракети по житловому 5-поверховому будинку та човниковій станції. Рятувальні роботи на завалах багатоповерхівки завершили лише в обід наступного дня.

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