Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.
Важливо Росіяни атакували Миколаївщину, вдалося збити 5 дронів: зникло світло
За його словами, робота ведеться по всіх напрямках.
Наші військові – красені. Окупанти вмикають масове ІПСО. Нісенітниці все це, не ведіться. Довіряємо тільки перевіреним джерелам. Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам,
– підкресли він.
Зауважимо, що російські окупанти вночі на 19 жовтня вкотре запустили іранські дрони-камікадзе на Миколаївську область. Їх вже традиційно збили наші військові. 11 дронів Shahed-136 ліквідували бійці Повітряного командування "Південь", а ще 1 – нацгвардійці.
Яка ситуація на Миколаївщині
Ворог цинічно обстрілює українські міста, зокрема і Миколаївщину. Так, окупанти ввечері 16 жовтня запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. 3 безпілотники Shahed-136 влучили в об'єкти промислової інфраструктури. Також є влучання у фармацевтичний склад.
А через цинічні дії ворога вночі на 13 жовтня загинули 8 українців. Тоді окупанти запустили ракети по житловому 5-поверховому будинку та човниковій станції. Рятувальні роботи на завалах багатоповерхівки завершили лише в обід наступного дня.
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