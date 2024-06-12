Виталий Кличко присоединился к дискуссиям на Международной конференции по восстановлению Украины

На Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Германии, обсуждали важность усиления местного самоуправления для успешного восстановления нашего государства.

Об этом сообщил в телеграм мэр Киева Виталий Кличко, который принял участие в конференции. Подробности – в материале.

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Международная конференция по вопросам восстановления Украины: что известно

"Часть мероприятий и дискуссий на Международной конференции по восстановлению Украины – о роли местного самоуправления и его усилении для успешного восстановления нашего государства. В частности, наши партнеры подчеркивают важность дальнейшей децентрализации. И для безопасности и экономического развития Украины, и для ее интеграции в ЕС. И подчеркивают, что иностранные инвестиции нацелены и пойдут на местный уровень, в громады. Потому что именно на местах будут происходить преобразования. И в этом наши партнеры готовы помогать", – сообщил Виталий Кличко.



Виталий Кличко на Международной конференции по восстановлению Украины принял участие в дискуссиях о развитии самоуправления / Фото телеграм Виталия Кличко

Также мэр Киева встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце и поблагодарил за постоянную поддержку и помощь Киеву и Украине.

Министерство, которое она возглавляет, много лет является партнером Киева и многих украинских громад. В частности, с начала широкомасштабной войны министерство, в партнерстве с Лейпцигом, обеспечило закупку для коммунальных служб Киева средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов). Предоставило столице Украины значительное количество генераторов разной мощности, передавало через GIZ разнообразную коммунальную технику. А также профинансировало закупку самых современных автомобилей для пенного тушения пожаров, которые сегодня работают в Киеве,

– отметил Кличко.

Виталий Кличко на Международной конференции по восстановлению Украины принял участие в дискуссиях о развитии самоуправления / Фото телеграм Виталия Кличко

Он подчеркнул, что столичная власть продолжит сотрудничество и с немецкими городами, и с правительственными структурами, которые поддерживают местное самоуправление и помогают ему.

Как известно, Международная конференция по вопросам восстановления Украины проходит в Берлине 11 и 12 июня 2024 года. Ее цель – консолидировать устойчивую международную поддержку для восстановления, реформирования и модернизации Украины