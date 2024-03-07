Об этом Кличко сообщил в телеграме. Он отметил, что громада Киева продолжает помогать нашим защитникам.

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"Очередная партия такого необходимого оборудования – почти 500 БПЛА разных типов, закупленных за средства столицы – отправились на Донбасс к бойцам 112 бригады ТРО города Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году город направил по запросам 112 бригады на ее оснащение более 236 миллионов гривен. И продолжает помогать в этом году.

В общей сложности за средства громады бригада приобрела уже более 2000 БПЛА. В частности, 1850 FPV-дронов, 4 тяжелых ударных бомбера, 235 разведывательных БПЛА. Бойцы отмечают, что этот вид вооружения помогает уничтожать врага более эффективно и сохранять жизни защитников,

– подчеркнул Кличко.

Также, по его словам, на средства, выделенные столицей, военные 112 бригады оборудовали полигон для подготовки бойцов, ремонтируют автомобили и транспорт спецназначения.

Мэр Киева передал почти полтысячи дронов бойцам 112 бригады ТрО / Фото Виталия Кличко

Кличко заверил, что громада Киева и дальше будет помогать всем военным.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев выделил на помощь ВСУ 7 миллиардов гривен, или 10% бюджета города. В 2024 году на программу "Защитник Киева" Киевсовет выделил уже почти 5 миллиардов гривен, и поддержка военных будет увеличиваться, заявил Виталий Кличко.