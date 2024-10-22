Виталий Кличко передал 5 штурмовой бригаде 550 дронов от громады Киева

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады 550 дронов разных типов 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Смотрите также Кличко посетил бойцов ВСУ на Донбассе и привез полезные "подарки": фото с фронта

"Сегодня от громады столицы передали бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады еще 550 дронов. В частности, на Донбасс отправятся 150 дронов Mavic 3T и 400 Mavic 3 PRO, которые помогут нашим защитникам в выполнении боевых задач", – сообщил Виталий Кличко.

Очередная помощь Киева защитникам: смотрите видео

Мэр напомнил, что в конце лета военным этой бригады Киев уже передавал 600 беспилотников, в том числе 300 FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов Mavic.

Всего с начала этого года 5-й штурмовой на оснащение Киев выделил из бюджета города 650 миллионов гривен. Продолжаем помогать нашим защитникам! И постоянно ищем для этого любые возможности,

– подчеркнул мэр столицы.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал от громады столицы 750 дронов бойцам бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и еще 750 БПЛА – трем бригадам на Харьковское направление.

Также сообщалось, что брат мэра Киева – Владимир Кличко – отвез на передовую в Донецкую область партию дронов, системы РЭБ и броневик Cobra, приобретенные за внебюджетные средства.