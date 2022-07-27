Виталий Кличко передал пограничникам 35 микроавтобусов Volkswagen
Мэр Киева Виталий Кличко передал Госпогранслужбе 35 микроавтобусов для усиления защиты границ Украины.
Об этом сообщает сайт КГГА.
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"Война, с которой россия вторглась в Украину, длится уже 5 месяцев. Украинцы героически сражаются за независимость и свободу, за свою государственность. Столичная власть, как может, помогает украинским защитникам. Мы передаем продукты питания, средства гигиены, автомобили, самое необходимое снаряжение, в частности бронежилеты. Сегодня мы передаем Государственной пограничной службе Украины 35 микроавтобусов Volkswagen T5, которые были привлечены и получены от наших партнеров. Эти многофункциональные автомобили будут использоваться при патрулировании государственной границы и усилят техническую оснащенность пограничников", – сказал Кличко.
Он уточнил, что автомобилями планируют укомплектовать подразделения, которые понесли потери, защищая Украину от агрессии российских варваров. Эти микроавтобусы будут использовать для доставки военно-технического снаряжения в места несения службы пограничниками. Кроме того, на их базе планируется создать мобильные тепловизионные комплексы и специальные аппаратные связи.
Виталий Кличко передал микроавтобусы ГНСУ / Фото фейсбук Виталия Кличко
Ранее сообщалось, что в общей сложности Кличко передал украинским военным от города Киева 15 тысяч бронежилетов и 5 тысяч кевларовых касок. В частности, пограничникам было передано 1700 бронежилетов. Также столица обеспечивала бойцов Госпогранслужбы сухими пайками.
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