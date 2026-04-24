Столичная громада передала 5 штурмовой Киевской бригаде почти 2000 беспилотников, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады Киева бойцам 5 штурмовой бригады почти 2000 беспилотников различных типов. В частности, говорится о FPV, перехватчиках, бомберах.
Виталий Кличко рассказал, что с начала года столица направила на оснащение 5 штурмовой бригады 200 миллионов гривен из городского бюджета. На этот раз мэр Киева передал от общины бойцам 5 штурмовой бригады почти 2000 беспилотников различных типов.
Детали заявления от мэра Киева
Кличко сообщил, что говорится, в частности о 1500 FPV-дронов (из них 1000 на оптоволокне). Также защитникам передали:
- 200 беспилотников Mavic 3 PRO;
- 200 Matrice 4Т;
- 50 дронов-перехватчиков;
- 10 бомбардировщиков.
Кроме того, мэр сообщил, сколько дронов в этом году уже приобретено для защитников за деньги бюджета Киева.
Всего в 2026 от общины города бойцам различных бригад передали уже более 47 500 БпЛА различных типов и другое оборудование. Киев помогал и продолжит помогать всем нашим защитникам,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр Киева передал дроны защитникам / Фото с телеграмм-канала Виталия Кличко
Ранее сообщалось, что в марте Киев передал бойцам 5 ОШБр 1300 БпЛА различных типов, а в феврале – 50 переносных зарядных станций, приобретенных за средства меценатов. Как известно, по данным движения "Честно", в прошлом году на поддержку украинского войска столица направила почти 14 миллиардов гривен.