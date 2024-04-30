Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. К слову, Кличко и раньше в этом году ездил на передовую и привозил военным подразделениям помощь. В частности, он передавал от благотворителей и общины Киева сотни дронов, квадрокоптеры, системы РЭБ и бронированные автомобили.

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Виталий Кличко посетил защитников на Донбассе

"Вернулся из Донбасса, где посетил наших защитников. В качестве благотворительной помощи бойцам 28 отдельной механизированной бригады передал 100 fpv-дронов и 2 Starlink. Военные 24 бригады получили 50 fpv-дронов и 2 Starlink. Защитникам 5 отдельной штурмовой – в подарок 2 Starlink", – сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что на днях 5 бригада получила 150 дронов Mavic различных типов, 300 fpv-дронов и системы Starlink, которые были закуплены за средства общины Киева. Кроме того, Виталий Кличко вручил бойцам 24 бригады отличия от столицы – медали "Честь. Слава. Государство".

Сложная ситуация на фронте. Но наши защитники держатся, настроены решительно и рассчитывают на нашу поддержку. Продолжаем помогать!,

– подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко посетил бойцов на передовой: смотрите видео