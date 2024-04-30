Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. До слова, Кличко і раніше цього року їздив на передову та привозив військовим підрозділам допомогу. Зокрема, він передавав від благодійників та громади Києва сотні дронів, квадрокоптери, системи РЕБ та броньовані автомобілі.

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Віталій Кличко відвідав захисників на Донбасі

"Повернувся з Донбасу, де відвідав наших захисників. У якості благодійної допомоги бійцям 28 окремої механізованої бригади передав 100 fpv-дронів та 2 Starlink. Військові 24 бригади отримали 50 fpv- дронів та 2 Starlink. Захисникам 5 окремої штурмової – в подарунок 2 Starlink", – повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що днями 5 бригада отримала 150 дронів Mavic різних типів, 300 fpv-дронів та системи Starlink, які були закуплені за кошти громади Києва. Крім того, Віталій Кличко вручив бійцям 24 бригади відзнаки від столиці – медалі "Честь. Слава. Держава".

Складна ситуація на фронті. Але наші захисники тримаються, налаштовані рішуче і розраховують на нашу підтримку. Продовжуємо допомагати!,

– наголосив Кличко.

Віталій Кличко відвідав бійців на передовій: дивіться відео