Опять Виталий Кличко на политическом перепутье

Виталий Кличко на юбилейном перепутье. 19 июля Виталию Кличко исполнилось 50. С чем я его и поздравляю!

Это повод не только для подведения итогов (Виталию есть чем гордиться, копилка успехов большая), но и для планов на будущее.

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Надо определяться

Либо оставаться в роли киевского градоначальника, и добиваться успеха и славы в столице Украины, либо ставить более высокие цели.

А какая более высокая цель?

Вряд ли Виталий Владимирович рвется в депутаты парламента. Он там уже был. Вряд ли он хочет стать министром, а тем более Премьер-министром. Хлопотно и не благодарно. Могут снять в любой момент. Да и не по экономической, или хозяйственной части специализируется Виталий Кличко, хотя глава города как раз и должен заниматься хозяйством (городским).

Но есть у Виталия Владимировича одна нереализованная мечта – стать президентом Украины. Это я не утверждаю, а предполагаю. И уж точно, в окружении мэра Киева идут разговоры о его участии в будущих президентских выборах. Виталий Кличко сам неоднократно подтверждал, что ему предлагают участвовать (готовиться к участию) в выборах президента Украины.

Вот уже второй раз для Виталия Кличко возникает эта дилемма – выбор между должностью мэра Киева и борьбой за пост президента Украины. Синица в руках или журавль в небе, как говорят в народе.

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Первый раз перед таким выбором Виталий Владимирович стоял в марте 2014 года. Его рейтинги тогда несколько подупали после Майдана, но все-таки позволяли побороться за пост Президента Украины.

Злые языки утверждают, что тогда его "уболтали" совместно Сергей Левочкин, Петр Порошенко и Дмитрий Фирташ. Мол, лучше и надежнее, стать мэром Киева, чем соревноваться за президентство с риском проиграть. Виталий Кличко прислушался к этим советам. Возможно, он и не рискнул претендовать на роль президента Украины в той сложнейшей ситуации, в которой тогда находилась наша страна.

Но не зря говорят, что сильнее всего терзает душу неисполненная мечта.

И вот опять Виталий Кличко на политическом перепутье

Опять перед выбором – мэрство или президентство. Пока это лишь повод для раздумий, практический выбор придется делать ближе к президентским выборам. Правда, нынешний президентский рейтинг Виталия Владимировича (около 3%) намного ниже, чем был в феврале 2014 года, но зато уверенности стало побольше, и амбиции никуда не делись.

Определяться в этом вопросе будет сам Виталий Кличко, и его команда.

А пока еще дело не дошло до президентских выборов, я, как житель Киева, хочу попросить Виталия Владимировича плотнее и тщательнее заняться городскими проблемами – ремонтом дорог, мостов и тротуаров, ливневкой и канализацией, работой коммунальных служб, и многим другим. Работы здесь – непочатый край. И нам будет польза, и вам выгода (политическая, конечно).