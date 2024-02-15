Виталий Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности. Событие будет проходить с 16 по 18 февраля.

Об этом сообщают на сайте КГГА. Основные темы конференции – последствия войны в Украине, мировой кризис безопасности и его потенциальное влияние на геополитические реалии, использование новейших технологий, взаимосвязь вызовов безопасности и культуры, лидерство в кризисные времена.

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Мэр Киева примет участие в в в 60-й Мюнхенской конференции

"Виталий Кличко и его брат Владимир, в частности, примут участие в официальном открытии Форума, Трансатлантической конференции с участием главы НАТО Йенса Столтенберга и церемонии награждения нынешних лауреатов премией фонда Джона Маккейна. Встретятся с делегацией сенаторов США, Председателем ХДС в Бундестаге Александром Добриндтом, Европейским комиссаром по вопросам бюджета Йоханнесом Ханом, спецпредставителем Госдепа США по вопросам субнациональной дипломатии Ниной Хачиган, спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и другими политиками и деятелями, которые сегодня поддерживают Украину и имеют влияние на расширение военной и экономической помощи нашей стране", –говорится в сообщении.

Также Виталий Кличко выступит спикером на панели, организованной Институтом Маккейна и посвященной Украине и вызовам, которые могут возникнуть перед миром в случае распространения российской агрессии на другие страны. Кроме того, Кличко вместе с американскими сенаторами и спецпредставителем Госдепа США по вопросам субнациональной дипломатии Ниной Хачиган примет участие в дискуссии "Роль субнациональной дипломатии в международной безопасности".

Ожидается, что в нынешней юбилейной Мюнхенской конференции по безопасности примет участие рекордное количество глав государств и правительств. А также представителей гражданского общества и крупного бизнеса из разных стран мира.