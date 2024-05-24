Виталий Кличко привез бойцам 112 бригады большую партию дронов от громады Киева

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы более 800 дронов бойцам 112 бригады ТрО Киева. Также он сообщил о выделении дополнительных средств на оснащение военного подразделения.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале. Также он вручил военным награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство". И подчеркнул, что город и в дальнейшем будет делать все, чтобы помогать защитникам приближать Победу.

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Мэр Киева привез на фронт большую партию дронов от громады

"Сегодня передал от общины столицы еще более 800 дронов – 600 fpv и 220 Mavic – бойцам 112-й отдельной бригады Теробороны Киева, которая отмечает годовщину своего создания. И также сообщил военным, что город выделил из бюджета еще 150 миллионов гривен на оснащение бригады", – сообщил Кличко.

Это уже не первая бюджетная помощь от Киева для 112 ОБр ТрО в этом году, отметил Кличко.

До этого, с начала года, мы тоже выделяли средства этой бригаде. В общем, вместе это уже 300 миллионов гривен в 2024-м,

– подчеркнул мэр Киева.