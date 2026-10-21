Город не устанавливает стеклянных остановок, фото из сети – единственная уцелевшая на Лукьяновке, – Кличко

Виталий Кличко сообщил, что в Киеве не устанавливают никаких новых стеклянных остановок. По словам мэра, все спекуляции в сети касаются единственного уцелевшего ранее комплекса. Он расположен в районе станции метро "Лукьяновская".

Кличко опроверг слухи о якобы установке в Киеве стеклянных остановок общественного транспорта. Как объяснил мэр, фотография, которая распространяется в сети, касается единственного комплекса в районе станции метро "Лукьяновская". Он чудом уцелел после того, как российские оккупанты обстреляли столицу.

Подробности от Кличко о стеклянном павильоне

Мэр Киева официально сообщил, что в течение 2026 года не было ни одной закупки и установки стеклянных остановок. Все спекуляции касаются комплекса, который пережил вражеский обстрел.

Я хочу официально сообщить вам, что в этом году ни одной закупки и установки стеклянных остановок не было. Единственная стеклянная остановка, вокруг которой много спекуляций, чудом не была разбита во время обстрелов, которые происходили на Лукьяновке,

– рассказал Кличко.

Остановка в районе станции метро "Лукьяновская", пережившая обстрел / Фото, предоставленное 24 Каналу

Кличко добавил, что сначала остановку убрали – в рамках благоустройства столицы, а впоследствии вернули на законное место. Между тем никаких стеклянных остановок город пока не устанавливает. Ранее слухи об этом также опровергли в "Киевпастрансе".

Там подчеркнули, что, напротив, планируют разместить на остановках наземного общественного транспорта мобильные укрытия.