5 сентября Рада проголосовала за нового главу Минагрополитики. Им стал Виталий Коваль.

За кандидатуру Коваля проголосовали 251 нардеп. Ранее чиновник возглавлял Фонд госимущества Украины. В этой должности Коваль находился с конца ноября 2023 года.

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Что известно о Виталии Ковале

До того, как стать главой Фонда госимущества Коваль четыре года возглавлял Ровенскую ОВА.

Как пишут СМИ, до попадания в политику Коваль был банкиром и бизнесменом.

В 2004 – 2006 годах работал в кредитном департаменте Укргазбанка.

В 2006 – 2019 годах был соучредителем или возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях.

В 2018 году он вступил в должность заместителя председателя совета Всеукраинской дорожной ассоциации.

Журналисты Bihus.info установили, что фирма "ВВВ Монтаж", занимающаяся строительством дорог, при руководстве Коваля выигрывала крупнейшие профильные тендеры в Ровенской области.

После того, как Коваль возглавил Ровенскую ОГА, самые большие подряды на строительство дорог в Ровенской области, по данным журналистов, получали фирмы, связанные с "ВОВ Монтаж". Владельцем фирмы был помощник и советник Коваля Алексей Пустовит.