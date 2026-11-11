Погиб в бою за Украину: Тернополь потерял защитника Виталия Липницкого

На фронте погиб военнослужащий из Тернополя Виталий Липницкий / GettyImages
Во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб военнослужащий из Тернополя Виталий Липницкий. Трагедия произошла 6 ноября.
Печальную новость сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.
Что известно о Герое
Как сообщили городские власти, Виталий Степанович Липницкий был родом из Тернополя. Защитник получил смертельные ранения во время выполнения боевого задания в Харьковской области.
На небе появилась еще одна звезда, что сияет для нас отвагой и непоколебимостью. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Героя. Пусть Господь дарует силы пережить это горе
Тернопольская община склоняет головы в скорби по павшему бойцу и выражает искренние соболезнования семье, друзьям и сослуживцам защитника.
Другие тяжелые потери
Во время массированной российской авиаатаки на Комышуваху 2 ноября погибла волонтер и медсестра Ирина Фокина. Она не покидала прифронтовый поселок, чтобы до последнего помогать людям и животным.
Кроме того, в Ровно проводили в последний путь 51-летнего старшего сержанта Валерия Шигорева. Жизнь защитника оборвалась 1 ноября в Днепропетровской области в результате минно-взрывных ранений.
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