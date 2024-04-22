Ссора между мужчинами началась из-за того, что правоохранитель нагло уселся за столик бизнесмена, который тот заранее забронировал, и отказывался пересаживаться, реагируя на замечания работников заведения угрозами и бранью. В Центре противодействия коррупции рассказали, что известно о героях скандала.

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Катается на незадекларированной машине

Так, активисты узнали, что подполковник полиции Манасян ездит на Audi RS6. Стоимость авто на специализированных сайтах составляет от 60 до 140 тысяч долларов.

Следует заметить, что ни в одной из деклараций правоохранителя об этом транспортном средстве не упоминается.

Также известно, что у Манасяна есть брат Армен, который тоже работает в Нацполиции в должности заместителя начальника Управления стратегических расследований в городе Киев.

Вместе братья делят в столице квартиру площадью 100 квадратных метров.

Кроме того, Армен, получая зарплату в 600 тысяч гривен в год, задекларировал два авто общей стоимостью около 2 миллионов гривен. Машины записаны не на полицейского.

Строит тоннель между станциями "Лыбедская" и Демиевская"

Вторым участником конфликта оказался Максим Шкиль, владелец фирмы "Автострада".

Эта компания только за 2021 год получила 46,6 миллиарда по программе "Большое Строительство". Это самый большой доход среди всех фирм, которые занимаются ремонтами дорог.

За время полномасштабного вторжения размер подрядов упал. За 2 года с начала вторжения "Автострада" получила от Госвосстановления и местных органов власти 17,62 миллиарда гривен.

Прямо сейчас именно фирма Шкиля ремонтирует тоннель между станциями Киевского метрополитена "Лыбедская" и Демиевская",

– рассказали в Центре противодействия коррупции.

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