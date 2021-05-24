После пары лет незаконного заключения: Маркив вернулся на службу в Нацгвардию

Бывший заключенный Виталий Маркив вернулся в ряды Нацгвардии. Как известно, украинский военный более 3 лет находился в тюрьме в Италии.
Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
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По словам Шевченко, несмотря на возвращение на службу в ряды Нацгвардии, Маркив продолжает готовиться к кассационному рассмотрению своего дела.
Сейчас он (Маркив – 24 канал) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается,
– написал Шевченко.
Также Шевченко добавил, что ровно 7 лет назад во время боевых действий в Славянске погибли гражданин Италии фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик гражданин России Андрей Миронов. Шевченко уточнил, что они стали первыми иностранными журналистами, которые погибли в результате боевых действий на Донбассе.
Больше о деле Маркива
- Как известно, России удалось убедить Италию, что в смерти их гражданина виноват именно Маркив. Украинца 30 июня 2017 года задержали в Италии.
- В июле 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил украинца к 24 годам заключения, признав его соучастником убийства. Никаких прямых доказательств причастности украинца к преступлению не было.
- Украинского нацгвардейца более 3 лет держали в тюрьме Италии. Вплоть до того, пока суд не оправдал Виталия Маркива.