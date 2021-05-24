После пары лет незаконного заключения: Маркив вернулся на службу в Нацгвардию

Бывший заключенный Виталий Маркив вернулся в ряды Нацгвардии. Как известно, украинский военный более 3 лет находился в тюрьме в Италии.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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По словам Шевченко, несмотря на возвращение на службу в ряды Нацгвардии, Маркив продолжает готовиться к кассационному рассмотрению своего дела.

Сейчас он (Маркив – 24 канал) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается,

– написал Шевченко.

Также Шевченко добавил, что ровно 7 лет назад во время боевых действий в Славянске погибли гражданин Италии фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик гражданин России Андрей Миронов. Шевченко уточнил, что они стали первыми иностранными журналистами, которые погибли в результате боевых действий на Донбассе.

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