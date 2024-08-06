Умер отец городского головы Тернополя Сергея Надала

Стало известно, что в вечность отошел Виталий Андреевич Надал – отец городского головы Тернополя Сергея Надала. Проститься с покойным мужчиной пришел архиепископ Тернопольский и Бучацкий Тихон.

Так, 5 августа 2024 года, он совместно с духовенством помолились за упокой души Виталия Надала. Об этом сообщили в Тернопольско-Бучацкой епархии Православной Церкви Украины.

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Умер Виталий Надал

Архиепископ Тернопольский и Бучацкий Тихон совместно с духовенством помолились за упокой души новопреставленного Виталия Андреевича Надала, отца городского головы Тернополя Сергея Надала.

"Пусть Господь Бог упокоит душу новопреставленного Виталия в своих жилищах, где все святые почивают. Царство Небесное и вечная память", – говорится в сообщении.

За упокой души Виталия Надала молились 5 августа.

Вечная память и соболезнования родным и близким.