Такую информацию сообщил председатель Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. Скорее всего, ДТП произошло накануне, 16 октября.

Смотрите также Маленький винтик в руках Путина, Авакова и Медведчука: кем был предатель Илья Кива

Коллаборационист Виталий Невеселый, вероятно, умер в Северодонецке

Согласно обнародованной информации, 16 октября на Гвардейском автомобиль Hyundai Tucson протаранил "Ниву", за рулем которой находился коллаборационист. Источники Власенко подтверждают эту информацию, однако он не спешит уверять и советует дождаться точных данных.

Если действительно правда, то это просто фантастическая история о карме, согласитесь,

– пишет чиновник.

По словам Власенко, Виталий Невеселый с июля 2018 года по октябрь 2020 года возглавлял городской отдел молодежи и спорта Северодонецкого городского совета. В июле 2020 года он заявил, что возглавил областную организацию "Патриоты за жизнь", которой руководил Кива.

"После оккупации Северодонецка российскими войсками летом 2022 года оккупационная власть назначила его вновь руководить так называемым "отделом молодежи и спорта" в городе", – отмечает глава районной военной администрации.

Напомним, в августе 2023 года Служба безопасности Украины разоблачила 15 коллаборационистов, которые готовили так называемые "выборы" во временно оккупированной Луганской области. Тогда среди предателей оказался и Виталий Невеселый.