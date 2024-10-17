Таку інформацію повідомив голова Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Радше за все, ДТП сталося напередодні, 16 жовтня.

Дивіться також Маленький гвинтик у руках Путіна, Авакова та Медведчука: ким був зрадник Ілля Кива

Колаборант Віталій Невеселий, ймовірно, помер у Сіверськодонецьку

Згідно з оприлюдненою інформацією, 16 жовтня на Гвардійському автомобіль Hyundai Tucson протаранив "Ниву", за кермом якої знаходився колаборант. Джерела Власенка підтверджують цю інформацію, проте він не поспішає запевняти та радить дочекатися точних даних.

Якщо дійсно правда, то це просто фантастична історія про карму, погодьтеся,

– пише посадовець.

За словами Власенка, Віталій Невеселий з липня 2018 року по жовтень 2020 року очолював міський відділ молоді та спорту Сіверськодонецької міської ради. У липні 2020 року він заявив, що очолив обласну організацію "Патріоти за життя", якою керував Кива.

"Після окупації Сєвєродонецька російськими військами влітку 2022 року окупаційна влада призначила його знов керувати так званим "відділом молоді та спорту" у місті", – зазначає очільник районної військової адміністрації.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Служба безпеки України викрила 15 колаборантів, які готували так звані "вибори" у тимчасово окупованій Луганській області. Тоді серед зрадників опинився й Віталій Невеселий.