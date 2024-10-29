Тогда россияне обстреляли город КАБами. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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С погибшим полицейским Виталием Сердюком попрощались

В Нацполиции отметили, что 29 октября, родные, друзья и коллеги во главе с руководством полиции Донецкой области провели погибшего полицейского в последний путь. На момент смерти Виталию Сердюку было 42 года.

Правоохранители отметили, что полицейский начал службу в правоохранительных органах в 2009 году в должности инспектора патрульной службы. С 2021 года работал полицейским по логистике.

Старший сержант Сердюк преданно служил Украине, был привлечен в эвакуации гражданского населения. Мечтал о победе, упорно тренировался и оттачивал свои навыки, чтобы спасти больше людей. За спасение родного города он заплатил самую высокую цену,

– сказали в полиции.

Там также рассказали, что 26 октября в результате попадания управляемой авиабомбы полицейский получил сверхтяжелые ранения. Врачи около суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, он умер.

В Донецкой области попрощались с погибшим полицейским Виталием Сердюком / Фото Нацполиции

"Порядочный, добросовестный – таким был Виталий Сердюк. Человек, на которого можно положиться, который не подведет", – отметили в Нацполиции.

У полицейского осталась мать, брат, жена, 17-летняя дочь и 6-летний сын.

Правоохранители отметили, что коллектив полиции Донетчины разделяет боль тяжелой утраты с родными и близкими погибшего коллеги.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и коллегам Виталия Сердюка, который погиб в Константиновке.