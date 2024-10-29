Тоді росіяни обстріляли місто КАБами. Про це повідомили у Національній поліції України.

До теми Помер внаслідок обстрілу: у Костянтинівці загинув поліцейський

З загиблим поліцейським Віталієм Сердюком попрощалися

У Нацполіції зазначили, що 29 жовтня, рідні, друзі та колеги на чолі з керівництвом поліції Донецької області провели загиблого поліцейського в останню путь. На момент смерті Віталію Сердюку було 42 роки.

Правоохоронці зазначили, що поліцейський розпочав службу в правоохоронних органах у 2009 році на посаді інспектора патрульної служби. З 2021 року працював поліцейським з логістики.

Старший сержант Сердюк віддано служив Україні, був залучений в евакуації цивільного населення. Мріяв про перемогу, наполегливо тренувався та відточував свої навички, щоб врятувати більше людей. За порятунок рідного міста він заплатив найвищу ціну,

– сказали у поліції.

Там також розповіли, що 26 жовтня внаслідок влучання керованої авіабомби поліцейський зазнав надважких поранень. Лікарі близько доби боролись за його життя, але, на жаль, він помер.

На Донеччині попрощалися з загиблим поліцейським Віталієм Сердюком / Фото Нацполіції

"Порядний, добросовісний – таким був Віталій Сердюк. Людина, на яку можна покластися, яка не підведе", – зазначили у Нацполіції.

У поліцейського залишилась мати, брат, дружина, 17-річна донька та 6-річний син.

Правоохоронці зазначили, що колектив поліції Донеччини розділяє біль важкої втрати з рідними та близькими загиблого колеги.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та колегам Віталія Сердюка, який загинув у Костянтинівці.