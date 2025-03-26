Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на территориальное управление Службы судебной охраны Тернопольщины. Виталий Шаварин родился и вырос в Тернополе.
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Путь от судебного охранника до защитника Украины
В 2018 году он окончил местную школу №21, которая сейчас является художественным лицеем. После обучения присоединился к Службе судебной охраны, где занимал должность контролера.
Несмотря на стабильную работу, молодой человек не смог остаться в стороне, когда Украина продолжала бороться с российской агрессией. В декабре 2024 года, накануне Рождества, Виталий добровольно присоединился к одному из подразделений Сил обороны. Он выбрал службу в десантно-штурмовых войсках – элитном подразделении, который выполняет самые сложные боевые задачи.
Коллеги вспоминают Виталия как ответственного, серьезного и сильного сотрудника. В день, когда он сменил форму судебного охранника на военную форму, начальник Службы судебной охраны Эдуард Кольцов пожелал ему успехов и вручил американский бронежилет, выразив надежду, что он убережет его от вражеских пуль.
Виталий – серьезный, ответственный, сильный и надежный. Он сделал свой выбор сознательно – защищать Украину. Мы молились за него, поддерживали, ждали его возвращения,
– рассказали в территориальном управлении Службы судебной охраны Тернопольщины.
Всего через три месяца после мобилизации Виталий Шаварин погиб. Трагическая весть поступила 19 марта – молодой воин отдал свою жизнь в боях на восточном направлении.
21-летний юноша отдал свою жизнь за мирное небо, за украинских детей, за независимость Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Помним! Не простим! Победим!
– сообщили в Службе судебной охраны.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинских защитников. Вечная память и слава Героям!
Напомним, защищая Украину погибли воины из Тернопольской области: Владимир Серкизевич и Тарас Януш.