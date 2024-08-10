В Праге кусок карниза с дома упал на украинского врача: мужчина погиб на месте

В центре Праги на трамвайной остановке 8 августа с крыши дома упал кусок карниза и убил мужчину. Погибшим оказался украинский врач.

Мужчина погиб на месте от полученной черепно-мозговой травмы. После инцидента полиция открыла уголовное дело.

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Что известно об инциденте в Праге, где погиб врач из Украины

Журналисты отметили, что трагедия произошла в четверг, 8 августа, на трамвайной остановке на улице Лазарськая в Праге. Во время очень сильного ливня и ветра кусок карниза отвалился от исторического здания, пробил стеклянную крышу остановки и смертельно травмировали мужчину, стоявшего под ним.

В Праге кусок карниза убил украинского врача / Видео с ютуб-канала Týdeník Policie

Погибшим оказался украинский врач Виталий Славнов. Об этом сообщил в фейсбуке его друг Александр Слемзин.

Я не знаю, что сказать... Выдающийся хирург, отец троих детей, основатель уникальной медицинской клиники в Одессе. Светлейшей души человек и настоящий мужчина... Парню 45 лет, он мог бы спасти еще столько жизней,

– написал мужчина.

На место были направлены спасатели для оценки структурной целостности фасада здания, чтобы предотвратить потенциальный обвал дополнительных материалов. Во время работы они успешно сняли около 100 килограммов нестабильного материала с карниза.



Пожарные демонтировали оставшуюся часть карниза в Праге / Фото ČTK

После инцидента местная полиция начала расследование, квалифицировав его как причинение смерти по халатности.

В недавнем заявлении владелец здания подтвердил журналистам, что объект недавно был отремонтирован и находится в надлежащем состоянии. Инженер-строитель, с которым консультировался ČTK, отметил, что подобные инциденты обычно связаны с несколькими факторами, включая вибрацию от проезжающих мимо трамваев и коррозию материалов.