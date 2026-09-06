Как мы допускаем такое во время войны, – Сыч о связях высокопоставленных чиновников с Россией

Сегодня все потрясены тем, что сотрудники НАБУ обнаружили в сейфе одного из руководителей Генпрокуратуры тонны наличных, полученных за покровительство колл-центрам, с которыми он должен был бороться.

Создается стойкое впечатление, что все эти "свои" президента Зеленского – а их никак не становится меньше – могут воровать в колл-центрах, в оборонной сфере, на "Энергоатоме", в строительстве прямо во время войны, в то время как всем остальным и их детям – подвалы, "Шахеды", баллистика, падение доходов и тяжелая зима впереди.

И ни разу мы не видим осуждения такого мародерства во время войны со стороны главы государства или его окружения. Будто это вообще не заслуживает комментариев.

Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на другой, шокирующий для меня аспект. Многие из тех, кто занимает высшие должности в правоохранительных органах или силах безопасности Украины, имеют близких родственников или бизнес в России, зависят от нее с человеческой или финансовой точки зрения.

Это непосредственный рычаг влияния на топ-чиновников и безопасность государства, абсолютно глупый, который не может себе позволить ни одна из даже невоюющих стран.

Оказывается, что у заместительницы генпрокурора Марии Вдовиченко брат служит прокурором в военной прокуратуре России. Военную контрразведку, где служат 5 тысяч человек, возглавляет Ярослав Мережко (в настоящее время заместитель председателя СБУ), у которого есть связи, родственники и бизнес в России, согласно данным полковника Романа Червинского, прослужившего 27 лет в СБУ.

Когда украинские спецслужбы начали уничтожать главарей ДНР и ЛНР в 2017 году, он пришел к руководству и сказал, что жена – гражданка России – поставила ультиматум: либо его уволят, либо он сам уволится, но больше не может этим заниматься.

У тещи и тестя – газовый бизнес в Уренгое, и у этого бизнеса возникнут большие проблемы, если он продолжит этим заниматься. Согласно данным Червинского, которые он публично изложил в интервью на Radio NV, расшифровка которого затем появилась и на сайте NV несколько дней назад.

Первым главой СБУ во время войны был друг детства президента Иван Баканов, жена которого была гражданкой России, о чем мне с возмущением рассказывали все его бывшие профессиональные подчиненные, а сама супружеская пара регулярно ходила в московскую церковь в Лавру. Как и кем люди с большим конфликтом интересов и прямой зависимостью от страны, с которой мы ведем жестокую войну, назначаются на топ-должности в правоохранительных органах и спецслужбах?

Мой друг-американец с военным опытом ждал clearance (разрешения) полгода, чтобы присоединиться к армии США в Афганистане. Потому что продолжалась проверка его биографии и связей. Вы не сможете занять даже должность администратора на рецепции в NSA (National Security Agency), если у вас есть родственники в враждебной стране – России или Китае. А США не воюет с этими странами.

Как мы позволяем людям, имеющим бизнес и родственников в РФ, занимать топ-должности в правоохранительных органах и силах безопасности?

Думаю, нам не стоит удивляться тогда, что врагу становятся известны конфиденциальные данные. Кадровые протоколы должны быть пересмотрены – никто, имеющий связи или бизнес в России, не должен иметь никакого доступа к информации, которая может помочь России, и никакого трудоустройства в спецслужбах и правоохранительных органах, тем более на руководящих должностях. Ну это же как азбука.

Мы воюем с Россией или что мы делаем? Достаточно того, что эти люди украли тонны денег у своей страны во время войны.